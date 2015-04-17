Военная прокуратура: самовольно оставили места службы более 2500 военных

Об этом сообщил радио "Свобода" главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, также прокуратура расследует 948 производств о дезертирстве в отношении 8652 военных, а по уклонению от военной службы другим способом возбуждено 107 дел.

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В течение 2014 года в 4,5 раза возросло количество уголовных дел о военных преступлениях до 6159. По его словам, темпы роста военной преступности ускорились с начала проведения АТО и в основном за счет преступлений, связанных с уклонением от прохождения военной службы.

С начала этого года уже начато 7560 уголовных производств в отношении более 8000 военных, отметил Анатолий Матиос.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за отдельные военные преступления, в апреле депутаты ужесточили ответственность за военные преступления.