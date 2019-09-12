Блогер показал жуткие очереди на КПП на Донбассе (фото, видео)

Самое тяжелое – это пройти блокпост. В день выплаты пенсий и социальных пособий очередь может составлять примерно 300 человек.

Пенсионеры, проживающие в ОРДЛО, тратят больше суток на то, чтобы получить пенсии на территории Украины, а в очередях на КПП из-за знойной жары у некоторых случаются сердечные приступы.

Об этом в блоге на "Обозреватель" написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, пенсионерам нужно 12 часов, чтобы добраться до ближайшего отделения банка в Украине, а потом столько же времени на обратную дорогу домой.

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"Самое тяжелое – это пройти блокпост. В день выплаты пенсий и социальных пособий очередь может составлять примерно 300 человек. Летом при 30 градусах жары можно стоять и по два часа. Бывает, что у пожилых людей случаются сердечные приступы. Конечно, можно сказать, за что боролись на то и напоролись, но не все же голосовали на том проклятом референдуме 2014 года", – уточнил блогер.

По его словам, после получения пенсии кто успевает – возвращается обратно домой. Дорога занимает не менее 12 часов. Кто не успевает – ночует у родственников или же снимает комнату на ночь.

На видео, снятом Бариновым, видно, как пенсионерам становится плохо в огромных очередях на КПП.

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