Боевики «ДНР» приговорили жителя Горловки к 15 годам заключения за «шпионаж»

В «шпионаж» его вроде завербовал знакомый.

В самопровозглашенной «ДНР» жителя города Горловка обвинили в «шпионаже» и приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

Об этом сообщили «Новости Донбасса».

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Поликарпова К.С. обвинили в сотрудничестве с украинской спецслужбой. В «шпионаж» его вроде завербовал знакомый.

А в ноябре 2017 года мужчина якобы передавал информацию о местонахождении военных объектов боевиков.

Напомним, по данным СБУ, на неподконтрольных территориях Донбасса незаконно удерживают 227 украинцев.