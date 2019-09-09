Боевики «ДНР» приговорили жителя Горловки к 15 годам заключения за «шпионаж»
15:25, 09 сентября 2019Война
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В «шпионаж» его вроде завербовал знакомый.
В «ДНР» жителя Горловки приговорили к 15 лет / фото sprotyv.info
В самопровозглашенной «ДНР» жителя города Горловка обвинили в «шпионаже» и приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.
Об этом сообщили «Новости Донбасса».
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Поликарпова К.С. обвинили в сотрудничестве с украинской спецслужбой. В «шпионаж» его вроде завербовал знакомый.
А в ноябре 2017 года мужчина якобы передавал информацию о местонахождении военных объектов боевиков.
Напомним, по данным СБУ, на неподконтрольных территориях Донбасса незаконно удерживают 227 украинцев.
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