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Боевики «ДНР» приговорили жителя Горловки к 15 годам заключения за «шпионаж»

15:25, 09 сентября 2019
Война
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В «ДНР» жителя Горловки приговорили к 15 лет / фото sprotyv.info

Об этом сообщили «Новости Донбасса».

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Поликарпова К.С. обвинили в сотрудничестве с украинской спецслужбой. В «шпионаж» его вроде завербовал знакомый.

А в ноябре 2017 года мужчина якобы передавал информацию о местонахождении военных объектов боевиков.

Напомним, по данным СБУ, на неподконтрольных территориях Донбасса незаконно удерживают 227 украинцев.

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Теги: #ДНР#Горловка