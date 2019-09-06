Оккупанты сегодня сосредоточили огонь на Мариупольском направлении

Все обстрелы были сосредоточены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Все обстрелы были сосредоточены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя, Водяного, Лебединского, Гранитного и Красногоровки.