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Оккупанты сегодня сосредоточили огонь на Мариупольском направлении

22:05, 06 сентября 2019
Война
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REUTERS

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Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Все обстрелы были сосредоточены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Павлополя, Водяного, Лебединского, Гранитного и Красногоровки.

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Теги: #Донбасс