За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, двое получили ранения

В течение минувших суток в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО продолжаются обстрелы. На Луганщине около 8 часов вечера в районе населенного пункта Сокольники произошло боевое столкновение, в ходе которого противник применял минометы, зенитные установки, автоматические и противотанковые гранатометы.