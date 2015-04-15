За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, двое получили ранения
13:23, 15 апреля 2015Война
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Об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.
На востоке Украины продолжается АТО / Фото УНИАН
В течение минувших суток в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
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Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО продолжаются обстрелы. На Луганщине около 8 часов вечера в районе населенного пункта Сокольники произошло боевое столкновение, в ходе которого противник применял минометы, зенитные установки, автоматические и противотанковые гранатометы.
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