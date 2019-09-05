С погибшим на Донбассе украинским воином попрощались спустя 5 лет после его смерти (видео)

Мать военного годами отказывалась верить, что ее сын погиб.

В Луцке состоялась церемония прощания с погибшим бойцом Александром Белоусом, который погиб 5 сентября 2014 года возле поселка Металлист на Луганщине.

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Как сообщается в сюжете ТСН, в церемонии приняли участие несколько сотен человек. В 2014 году бойца похоронили в Старобельске как неизвестного солдата. А три года назад идентифицировали благодаря анализу ДНК.

Впрочем, мать военного отказывалась верить, что ее сын погиб. И только после ее смерти согласие на перезахоронение солдата дала его жена. Александра Белоуса похоронили на аллее почетных захоронений.

Ранее во Львове попрощались с погибшим на Донбассе 21-летним бойцом Богданом Ховалко.