цей матеріал доступний українською

С погибшим на Донбассе украинским воином попрощались спустя 5 лет после его смерти (видео)

21:34, 05 сентября 2019
Война
246 0
На Волыни попрощались с погибшим в 2014 году бойцом / Скриншот - ТСН

В Луцке состоялась церемония прощания с погибшим бойцом Александром Белоусом, который погиб 5 сентября 2014 года возле поселка Металлист на Луганщине.

Читайте такжеВСУ провели успешную операцию близ Горловки - волонтер

Как сообщается в сюжете ТСН, в церемонии приняли участие несколько сотен человек. В 2014 году бойца похоронили в Старобельске как неизвестного солдата. А три года назад идентифицировали благодаря анализу ДНК.

Впрочем, мать военного отказывалась верить, что ее сын погиб. И только после ее смерти согласие на перезахоронение солдата дала его жена. Александра Белоуса похоронили на аллее почетных захоронений.

Ранее во Львове попрощались с погибшим на Донбассе 21-летним бойцом Богданом Ховалко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #війна#Донбас