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Во Львове простились с погибшим на Донбассе 21-летним бойцом (фото, видео)

08:43, 05 сентября 2019
Война
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Богдан Ховалко родился в селе Ланы, Пустомытовского района / "Варта1"

Об этом сообщает "Варта1".

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Богдан Ховалко родился в селе Ланы, Пустомытовского района. Бойцу был 21 год. Он служил в составе 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Попрощаться с погибшим военным пришло несколько десятков жителей Львова. Кортеж с телом бойца они встречали на коленях.

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Теги: #война#Львовщинапогода во Львове