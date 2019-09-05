Во Львове простились с погибшим на Донбассе 21-летним бойцом (фото, видео)

Попрощаться с погибшим военным пришло несколько десятков жителей Львова.

В среду, 4 сентября, в центре Львова прошла церемония прощания с бойцом ВСУ Богданом Ховалко, который погиб в зоне ООС.

Об этом сообщает "Варта1".

Богдан Ховалко родился в селе Ланы, Пустомытовского района. Бойцу был 21 год. Он служил в составе 24-ой отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Попрощаться с погибшим военным пришло несколько десятков жителей Львова. Кортеж с телом бойца они встречали на коленях.