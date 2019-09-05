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Город-пустыня: появилось свежее видео из оккупированного Донецка

07:11, 05 сентября 2019
Война
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В сети опубликовали свежее видео из оккупированного Донецка. На кадрах видно, что в городе практически нет людей.

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Соответствующий ролик опубликован в Twitter." Донецк, Украина, пару минут назад. Видно, что авто мало и людей тоже. Оккупанты превратили в пустыню город", - сказано в подписи.

Как сообщалось, 4 сентября утром в оккупированном Донецке произошел взрыв на шахте имени Скочинского в Кировском районе города, погиб человек. 

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Теги: #Донецк