Оккупанты на Донбассе в августе понесли серьезные потери – офицер ВСУ обнародовал статистику
02:37, 03 сентября 2019Война
28 0
Офицер напомнил, что боевики в течение августа игнорировали Минские договоренности.
Оккупанты понесли существенные потери / фото news.vice.com/Harriet Salem
По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы около 40 оккупантов.
Читайте такжеВСУ провели успешную операцию близ Горловки - волонтер
Такую статистику на своей странице в Facebook обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», который занимается мониторингом потерь оккупантов на сепаратистских пабликах.
Он также отметил, что в августе также около 55 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести.
Офицер напомнил, что боевики в течение августа игнорировали Минские договоренности и почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter