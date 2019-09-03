Оккупанты на Донбассе в августе понесли серьезные потери – офицер ВСУ обнародовал статистику

Офицер напомнил, что боевики в течение августа игнорировали Минские договоренности.

По итогам августа в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы около 40 оккупантов.

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Такую статистику на своей странице в Facebook обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», который занимается мониторингом потерь оккупантов на сепаратистских пабликах.

Он также отметил, что в августе также около 55 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести.

Офицер напомнил, что боевики в течение августа игнорировали Минские договоренности и почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.