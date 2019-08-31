С начала суток на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили перемирие

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Читайте такжеБоевики «ДНР» открыли в оккупированном Донецке памятник убитому главарю Захарченко (фото)

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сказано в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции украинских военных неподалеку Водяного из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 4 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Травневого из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и вблизи Луганского из станкового противотанкового гранатомета.

Также напоминается, что вблизи Зайцево противник запросил режим тишины для эвакуации тел своих погибших, а через некоторое время безосновательно открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему была оказана первая медицинская помощь, и его доставили в медицинское учреждение.