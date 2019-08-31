Ситуация на Донбассе: с начала суток зафиксировано 4 обстрела украинских позиций

Боевых потерь с начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет.

С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 4 случая нарушения российско-оккупационными войсками режима перемирия.

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Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Так, в 5.40 российско-оккупационные войска открыли огонь из станковых и ручных гранатометов в сторону защитников Водяного, огонь велся в направлении поселка Ужовка. В 6.00 утра противник применил пехотное оружие против защитников поселка Зайцево. В течение 45 минут оккупанты со стороны населенного пункта Гольмовского обстреливали наши оборонительные укреплении из автоматических и ручных гранатометов», - сказал он.

Мотузяник отметил, что в это же время враг применил то же самое оружие в сторону населенного пункта Травневе. Этот обстрел также велся со стороны Гольмовского. В обоих случаях военнослужащие были вынуждены открыть огонь с применением исключительно пехотных образцов оружия.

«Сегодня около 11 утра противник совершил повторный обстрел поселка Зайцево, сразу ведя огонь из стрелкового оружия. По состоянию на данный момент ситуация стабильная, военнослужащие продолжают контролировать ситуацию по всей линии боевого столкновения», - сказал Мотузяник.

Он добавил, что боевых потерь среди украинских военных с начала текущих суток нет.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на Донбассе оккупанты 17 раз нарушили режим тишины, погиб один украинский военный, еще один получил ранения.