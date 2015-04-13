В Генштабе заявили, что боевики не использовали фосфорные боеприпасы под Донецком
В районе аэропорта под Донецком боевики не использовали фосфорные боеприпасы.
Об этом заявил и.о. спикера Генштаба ВСУ Алексей Мазепа, сообщает 112.ua.
По его словам, батальон "Крым", который ранее распространил об этом информацию, не находится в районе донецкого аэропорта.
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"Фосфорные боеприпасы на наших позициях замечены не были, использовалось исключительно обычное вооружение. Что касается информации, которую распространяет батальон "Крым", то на данный момент в районе донецкого аэропорта находятся только подразделения ВСУ, батальона "Крым" там нет, это очередной фейк, который призван изменить картину на передовой", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, ранее в батальоне "Крым" заявили, что в ночь на понедельник, 13 апреля, их позиции вблизи Донецкого аэропорта боевики обстреляли фосфорными снарядами.
"...Решили отомстить за неудачное наступление днем и явно много погибших с их стороны. Стреляют фосфорными боеприпасами, вокруг горит все, даже кирпичные стены домов. Уже сотни снарядов с напалмом разорвались в воздухе и продолжают разрываться", - сообщали в батальоне.