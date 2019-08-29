Сутки на Донбассе: боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру на КПВВ «Майорское»

Кроме того, враг бил по украинским позициям из запрещенных минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 28 августа, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в подразделениях Объединенных сил удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в одном из случаев, 12.25, боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка – Бахмут», поставив под угрозу мирное население и персонал, который находился на КПВВ "Майорское".

С начала текущих суток противник три раза нарушил режим прекращения огня.

Напомним, 27 августа от вражеских обстрелов на Донбассе получил ранения один украинский военный.