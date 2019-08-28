За сутки от вражеских обстрелов на Донбассе получил ранения один украинский военный

Боевики били по украинским позициям из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток, 27 августа, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, Противник обстреливал украинские позиции из запрещенного Минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений ОС со стороны российских вооруженных формирований не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". Впрочем, оккупанты регулярно нарушают его, прибегая к новым обстрелам.