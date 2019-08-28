С 1 сентября КПВВ на Донбассе перейдут на осенний режим работы

В осенний период пропуск граждан будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

С 1 сентября 2019 года контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии столкновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы.

Об этом сообщает прессцентр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

• «Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск» – КПВВ «Золотое»;

• «Горловка – Бахмут» – КПВВ «Майорское»;

• «Донецк – Курахово» – КПВВ «Марьинка»;

• «Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)» – КПВВ «Новотроицкое»;

• «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь» – КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);

• «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар» – КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщал УНИАН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило электромобиль для перевозки людей на КПВВ «Станица Луганская».