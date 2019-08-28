Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины

О потерях среди украинских военных не сообщается.

С начала сегодняшних суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций ОС: вблизи Лебединского с направления Ужовки, неподалеку от Павлополя с направления Верхнешироковского, вблизи Водяного с направления Ужовки. Неподалеку от Широкино с направления Саханки боевики применили беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций ОС: вблизи Новолуганского с направления Доломитного - применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в районе Зайцево - запрещенные минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Новотошковского боевики стреляли с направления Голубовского из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также обстрелы происходили неподалеку от Южного с направления шахты им. Гагарина и вблизи Майорска с направления Шахты № 6-7. В частности, в 12.25 боевики начали обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка - Бахмут», применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

«Из-за таких действий вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников, которые привели к реальной угрозе для жизни и здоровья мирного населения, а также персонала, осуществлявшего свою деятельность в КПВВ "Майорское", командующим операции Объединенных сил было принято решение о временной приостановке его работы. Сейчас работа КПВВ "Майорское" возобновлена", - отмечается в сообщении пресс-центра ОС.

О потерях в рядах ОС в результате обстрелов не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил готовы "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.