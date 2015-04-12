В ближайшие дни может состояться очередной обмен пленными

В ближайшие дни ожидается очередной обмен пленными.

Об этом в эфире телеканала ”112 Украина” рассказал глава Центра освобождения пленных при Минобороны Юрий Тандит.

”Их осталось несколько сотен человек, они находятся в разных местах”, - сказал он.

Тандит уточнил, что не всю информацию можно раскрывать по объективным причинам.

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”Эти ребята находятся не только в Донецке, но и в Луганске, а также на территории соседнего государства”, - сообщил он.

Тандит надеется, что в ближайшие дни пройдет еще один обмен пленными.

На 14 апреля запланирована видеоконференция Трехсторонней контактной группы и представителей боевиков, на которой также планируется обсуждение вопроса обмена пленными.