В ближайшие дни может состояться очередной обмен пленными

20:57, 12 апреля 2015
Война
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Глава Центра освобождения пленных при Минобороны сообщил, что в рядах украинских пленных "осталось несколько сотен человек".

Юрій Тандіт / facebook.com

В ближайшие дни ожидается очередной обмен пленными. 

Об этом в эфире телеканала ”112 Украина” рассказал глава Центра освобождения пленных при Минобороны Юрий Тандит. 

”Их осталось несколько сотен человек, они находятся в разных местах”, - сказал он. 

Тандит уточнил, что не всю информацию можно раскрывать по объективным причинам. 

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”Эти ребята находятся не только в Донецке, но и в Луганске, а также на территории соседнего государства”, - сообщил он. 

Тандит надеется, что в ближайшие дни пройдет еще один обмен пленными. 

На 14 апреля запланирована видеоконференция Трехсторонней контактной группы и представителей боевиков, на которой также планируется обсуждение вопроса обмена пленными.

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