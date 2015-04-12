В ближайшие дни может состояться очередной обмен пленными
Глава Центра освобождения пленных при Минобороны сообщил, что в рядах украинских пленных "осталось несколько сотен человек".
В ближайшие дни ожидается очередной обмен пленными.
Об этом в эфире телеканала ”112 Украина” рассказал глава Центра освобождения пленных при Минобороны Юрий Тандит.
”Их осталось несколько сотен человек, они находятся в разных местах”, - сказал он.
Тандит уточнил, что не всю информацию можно раскрывать по объективным причинам.
Читайте такжеВ Донецке боевики удерживают более 30 пленных украинских бойцов - штаб АТО
”Эти ребята находятся не только в Донецке, но и в Луганске, а также на территории соседнего государства”, - сообщил он.
Тандит надеется, что в ближайшие дни пройдет еще один обмен пленными.
На 14 апреля запланирована видеоконференция Трехсторонней контактной группы и представителей боевиков, на которой также планируется обсуждение вопроса обмена пленными.