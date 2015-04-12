В Донецке боевики удерживают более 30 пленных украинских бойцов - штаб АТО
16:48, 12 апреля 2015Война
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Об этом сообщил заместитель командующего АТО Валентин Федичев со ссылкой на недавно освобожденных из плена украинских военных.
REUTERS
В помещении архива Донецка содержатся более 30 пленных украинских бойцов.
Об этом заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев, сообщает «Украинская правда».
”Недавно освобожденные 16 украинских военнослужащих четко заявили, что в помещении архива города Донецка содержится еще более 30 наших воинов”, - сообщил он.
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При этом Федичев напомнил, что ранее ”уполномоченный по правам человека в ”ДНР” Дарья Морозова заявляла, что украинских военнопленных в ”ДНР” нет, однако украинские бойцы опровергли ее заявление
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