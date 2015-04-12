В Донецке боевики удерживают более 30 пленных украинских бойцов - штаб АТО

В помещении архива Донецка содержатся более 30 пленных украинских бойцов.

Об этом заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев, сообщает «Украинская правда».

”Недавно освобожденные 16 украинских военнослужащих четко заявили, что в помещении архива города Донецка содержится еще более 30 наших воинов”, - сообщил он.

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При этом Федичев напомнил, что ранее ”уполномоченный по правам человека в ”ДНР” Дарья Морозова заявляла, что украинских военнопленных в ”ДНР” нет, однако украинские бойцы опровергли ее заявление