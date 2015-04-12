В Донецке готовят около сотни диверсантов для переброски в Харьков и Одессу
15:10, 12 апреля 2015Война
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Заместитель командующего АТО заявил, что в тайниках Харькова и Одессы уже есть вооружение и взрывчатка.
REUTERS
В Донецке на базе бандформирования ”Восток” проводится набор на подготовку около 20 диверсионно-разведывательных групп по 5 человек каждая, в конце мая они будут отправлены в Одессу и Харьков.
Об этом заявил заместитель командующего АТО Валентин Федичев, сообщает «Украинская правда».
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”Вооружение, взрывчатка, средства связи и деньги уже есть в тайниках в этих городах. Будем бдительны”, - заявил он.
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