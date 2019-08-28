Оккупанты присвоили центральной площади Донецка имя убитого террориста Захарченко

На площади установили мемориальную гранитную табличку с портретом убитого главаря "ДНР".

Руководство «ДНР» присвоило площади напротив здания Облгосадминистрации в оккупированном Донецке имя убитого в 2018 году главаря боевиков Александра Захарченко.

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Как сообщают подконтрольные боевикам ресурсы, по такому случаю в Донецке сегодня состоялась массовая акция, в которой принял участие нынешний главарь «ДНР» Денис Пушилин. На площади установили мемориальную гранитную табличку с портретом Захарченко.

Ранее в сети высмеяли памятник главарю "ДНР" Захарченко. Появившееся в сети фото памятника вызвало волну негатива даже у сторонников "республики".

Захарченко был ликвидирован в расположенном на бульваре Пушкина в оккупированном Донецке кафе "Сепар" 31 августа 2018 года. Оккупационные власти решили создать на месте его гибели масштабный мемориальный комплекс.