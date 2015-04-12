Вчера под Желтым был ранен украинский военнослужащий
10:34, 12 апреля 2015Война
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В районе населенного пункта Желтое Луганской обл. вечером 11 апреля украинские военные отбили атаку диверсионной группы боевиков, пытавшейся проникнуть на территорию, подконтрольную силам АТО.
Reuters
Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-офицер сектора "А" Владимир Корнияка.
"Один украинский военнослужащий получил ранение средней тяжести", - отметил Корнияка.
Также он добавил, что боевики продолжают накапливать технику и вооружения у линии разграничения.
Читайте такжеВ Песках ранен украинский военный - волонтерКроме того, по словам Корнияки, зафиксировано пересечение украинской границы колоннами техники, которые движутся со стороны РФ.
По данным АТЦ, боевики с 18:00 11 апреля до 00:00 18 раз нарушили режим тишины в зоне проведения АТО. Ранее боевики "ДНР" обвинили украинских военных в танковом наступлении в районе Донецка.
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