Вчера под Желтым был ранен украинский военнослужащий

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил пресс-офицер сектора "А" Владимир Корнияка.

"Один украинский военнослужащий получил ранение средней тяжести", - отметил Корнияка.

Также он добавил, что боевики продолжают накапливать технику и вооружения у линии разграничения.

Читайте такжеВ Песках ранен украинский военный - волонтерКроме того, по словам Корнияки, зафиксировано пересечение украинской границы колоннами техники, которые движутся со стороны РФ.

По данным АТЦ, боевики с 18:00 11 апреля до 00:00 18 раз нарушили режим тишины в зоне проведения АТО. Ранее боевики "ДНР" обвинили украинских военных в танковом наступлении в районе Донецка.