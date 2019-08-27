Для Кремля оккупированные территории являются "головной болью" - экс-депутат Госдумы
Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев отвергнул вариант эскалации военного конфликта на Донбассе, отметив, что для Кремля оккупированные территории – и так "головная боль".
Об этом он заявил во время чата на Главреде.
"Я не вижу причин для развития подобного сценария. Наоборот, считаю, что сейчас как никогда возможно договориться с Россией о сдаче Донбасса. Кремль хочет снять с себя эту головную боль в обмен на нормализацию отношений с Западом и, хотя бы частичную, отмену санкций", - заявил Пономарев.
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Экс-депутат Госдумы считает, что Зеленскому удастся вернуть оккупированные территории без существенных уступок президенту РФ Владимиру Путину.
"Ничто не мешает этому конфликту и дальше существовать в "замороженном" состоянии, но все-таки если украинская сторона проявит настойчивость и переговорное искусство, я думаю, президент Зеленский свое обещание мира сможет сдержать без существенных уступок со стороны Украины", - считает Пономарев.
Напомним, ранее Илья Пономарев заявил, что для Украины есть приемлемые компромиссы по Донбассу, которые позволили бы уйти оттуда президенту РФ Владимиру Путина.