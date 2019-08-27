Для Кремля оккупированные территории являются "головной болью" - экс-депутат Госдумы

Экс-депутат Госдумы РФ считает, что Владимиру Зеленскому удастся вернуть оккупированные территории без существенных уступок Путину.

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев отвергнул вариант эскалации военного конфликта на Донбассе, отметив, что для Кремля оккупированные территории – и так "головная боль".

Об этом он заявил во время чата на Главреде.

"Я не вижу причин для развития подобного сценария. Наоборот, считаю, что сейчас как никогда возможно договориться с Россией о сдаче Донбасса. Кремль хочет снять с себя эту головную боль в обмен на нормализацию отношений с Западом и, хотя бы частичную, отмену санкций", - заявил Пономарев.

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Экс-депутат Госдумы считает, что Зеленскому удастся вернуть оккупированные территории без существенных уступок президенту РФ Владимиру Путину.

"Ничто не мешает этому конфликту и дальше существовать в "замороженном" состоянии, но все-таки если украинская сторона проявит настойчивость и переговорное искусство, я думаю, президент Зеленский свое обещание мира сможет сдержать без существенных уступок со стороны Украины", - считает Пономарев.

Напомним, ранее Илья Пономарев заявил, что для Украины есть приемлемые компромиссы по Донбассу, которые позволили бы уйти оттуда президенту РФ Владимиру Путина.