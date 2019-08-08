Путин может уйти с Донбасса после компромиссов - экс-депутат Госдумы

Для восстановления мира нужно вести кулуарные переговоры, полагает Пономарев.

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев считает, что для Украины есть приемлемые компромиссы по Донбассу, которые позволили бы уйти оттуда президенту РФ Владимиру Путина.

У главы украинского государства Владимира Зеленского сейчас благоприятный момент, чтобы добиться освобождения захваченной части Донбасса, рассказал экс-депутат в интервью Сегодня.

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По словам собеседника, если есть желание восстановить мир, нужно вести кулуарные переговоры.

"Сейчас, на мой взгляд, благоприятный момент. Усталость в России от санкций нарастает, российская элита хочет как-то что-то сделать", - отметил Пономарев.

Бывший депутат подчеркнул, что дьявол - в деталях, которые нельзя будет упустить.

"Но еще раз скажу, что я считаю, что есть решение, есть такие компромиссы, которые позволили бы Путину уйти с Донбасса, при этом будучи приемлемыми для Украины", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский утверждал, что его главная целью по Донбассу - прекращение войны. Украинский лидер говорил: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".