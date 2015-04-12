Боевики не пускают наблюдателей в районы, прилегающие к границе с Россией - ОБСЕ

Об этом рассказал заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг передает DW со ссылкой на немецкую медиакомпанию n-tv.

По его словам, ситуация в регионе относительно спокойная. Нарушения режима прекращения огня, в основном, происходят восточнее Мариуполя и вокруг Донецкого аэропорта.

"Обе стороны при этом используют вооружения калибром свыше 100 миллиметров, которых, согласно минским соглашениям там быть не должно вовсе. Таким образом, можно сказать, что вывод тяжелых вооружений до сих пор не завершен", - отметил Хуг.

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При этом он отказался оценивать, какая из сторон конфликта лучше исполняет минские соглашения. "Чаще всего трудно сказать, что стало причиной очередной перестрелки", - пояснил представитель ОБСЕ.

В то же время Александр Хуг подчеркнул, что деятельность наблюдателей миссии серьезно затруднена в районах, контролируемых боевиками.

С одной стороны, потому что правила безопасности запрещают отправлять безоружных наблюдателей в те места, где их жизни может что-то угрожать.

С другой стороны, боевики не допускают наблюдателей в определенные районы, особенно на территории, прилегающие к границе с Россией. "Там, как мы предполагаем, располагается постоянная логистическая база, снабжающая сепаратистов", - заявил Хуг.

Отвечая на вопрос о том, могут ли наблюдатели контролировать возможное получение сепаратистами подкрепления из России, Хуг отметил, что в задачу миссии не входит препятствовать подобным операциям.

"Мы призваны описывать ситуацию на месте. Наблюдатели несколько раз сообщали о переброске тяжелых вооружений с востока в направлении линии фронта и о наличии специальных видов оружия. Кроме того, мы часто видели, что вооруженные и одетые в военную форму люди со знаками различия Российской Федерации проникают на территорию восточной Украины", - пояснил заместитель главы СММ ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что боевики продолжают вывозить уголь из Донбасса в Россию.