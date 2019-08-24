Боевики на Донбассе в День Независимости дважды нарушили режим тишины

О потерях среди украинских бойцов не сообщается.

На Донбассе сегодня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил на странице ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции украинских войск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета и неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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О потерях среди украинских бойцов не сообщается.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника, отмечается в сводке.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил готовы "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.