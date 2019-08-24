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День Независимости на Донбассе начался с обстрелов боевиков

08:55, 24 августа 2019
Война
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Утро украинских военных на Донбассе началось с обстрелов боевиков / УНИАН

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Как сообщили в штабе ООС, вблизи Марьинки враг стрелял из станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции: два раза возле Водяного и один раз вблизи Зайцево. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Как сообщал УНИАН, первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что имеет основания для того, чтобы считать, что война на Донбассе завершится уже скоро.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков