День Независимости на Донбассе начался с обстрелов боевиков

Оккупанты дважды обстреляли позиции ООС.

От начала текущих суток, 24 августа, российско-оккупационные войска на Донбассе дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил.

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Как сообщили в штабе ООС, вблизи Марьинки враг стрелял из станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции: два раза возле Водяного и один раз вблизи Зайцево. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Как сообщал УНИАН, первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что имеет основания для того, чтобы считать, что война на Донбассе завершится уже скоро.