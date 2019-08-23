Боевики на Донбассе вдвое увеличили количество обстрелов: двое раненых

За минувшие сутки наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

В четверг, 22 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

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- трижды неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды в районе Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела:

- вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- в районе Зайцевого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в течение 21 августа боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.