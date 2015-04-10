Телеканал "Дождь" сообщил о еще нескольких эпизодах убийства украинских пленных боевиками "ДНР"

Российскому телеканалу Дождь стало известно об эпизоде, который может пополнить доказательную базу военных преступлений боевиков на Востоке Украины, передает Новое время.

Тимур Олевский узнал о расстрелах украинских военнопленных.

Кроме эпизода на "параде пленных" он обратил внимание на запись боевиков, на которой показан грузовик с украинцами, который захватили пророссийские силы. На нем видно как превосходящие по количеству боевики убивают раненого украинского бойца. Это при том, что один из террористов выступает против убийства, но другой его не слушает, после чего слышны выстрелы.

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Речь идет о ситуации 9 февраля этого года, когда бойцы 30-й механизированной бригады попали под обстрел под Дебальцево. Канал идентифицировал троих украинских военных, и констатировал, что минимум двое из них были живы на момент проведения съемки. Несколько недель назад, по данным Дождя, украинские волонтеры забрали их тела из морга Донецка.

При этом в так называемой "полиции ДНР" сообщили, что украинцы погибли якобы во время боевых действий, и о возможном расстреле они ничего не знают. Бойцов ВСУ похоронили сначала в Донецке, но после эксгумации их тела все же передали родственникам.

Дождь обратился к анонимным представителям Минобороны Украины и группировок боевиков, получив подтверждения о том, что убийство пленных - это правда. Если говорить об украинской стороне, то канал отмечает, что так могут поступать с так называемыми кадыровцами - чеченскими оккупантами, которые известны своей жестокостью.

Канал дал слово Олегу Цареву, который при Викторе Януковича был народным депутатом от Партии регионов, а теперь называет себя представителем "народного фронта новороссии", и он сказал, что такие убийства - это неизбежные будни войны.

Ранее в ответ на вопрос портала Kyiv Post о судьбе военнопленного Игоря Брановицкого боевик ДНР по кличке Моторола заявил, что лично расстрелял более 15 кадровых военных украинской армии.