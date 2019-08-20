Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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Как говорится, враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Талакивки по направлению Пикуз из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а также вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики осуществили обстрел позиций Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов неподалеку от Южного по направлению шахты имени Гагарина.

"С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 19 августа, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.