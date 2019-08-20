Хотели нанести наибольший вред: боевики 11 раз обстреляли украинских военных

С начала текущих суток боевики осуществили один обстрел позиций украинских военных из автоматического гранатомета недалеко от Талаковки.

В течение минувших суток, 19 августа, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, с целью нанесения наибольшего вреда нашим военным на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от Талаковки - из автоматического гранатомета; вблизи Павлополя - применил беспилотный летательный аппарат, снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета; вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил: в районе Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - добавили в пресс-центре ООС.

Кроме этого отмечается, что с начала текущих суток, 20 августа, противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно - из автоматического гранатомета неподалеку Талаковки.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил готовы "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.