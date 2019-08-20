ОБСЕ заметила у боевиков сосредоточение гаубиц и танков

В частности, восемь самоходных гаубиц (2С1, "Гвоздика", 122 мм) и три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) замечены на полигоне возле Тернового.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса сосредоточение гаубиц и танков.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 19 августа, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

Читайте такжеБоевики сорвали демонтаж укреплений возле Станицы Луганской и блокируют ремонт моста – СЦКК

В частности, с нарушением определенных координат отвода тяжелого вооружения в неконтролируемых правительством Украины районах Донбасса 17 августа "беспилотный летательный мини-аппарат СММ заметил восемь самоходных гаубиц (2С1, "Гвоздика", 122 мм) и три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне возле Тернового (57 км к востоку от Донецка)".

Отдельно сказано, что на этом самом полигоне мини-беспилотник СММ заметил 29 танков (13 Т-64 и 16 Т-72) и два самоходных артиллерийских орудия (2С9 «Нона-С», 120 мм).

Также в СММ заявляют о признаках военного присутствия и присутствии военного типа в зоне безопасности на Донбассе.

Так, 17 августа беспилотник СММ заметил 12 боевых машин пехоты (БМП-1), один БТР-70 и одну инженерную машину разграждения рядом с Кругликом (65 км юго-западнее Луганска).

Вместе с тем, 19 августа беспилотник СММ рядом с населенным пунктом Пришиб (34 км северо-западнее Луганска) заметил 8 вероятно боевых бронированных машин.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток, 19 августа, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.