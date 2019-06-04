"Донбассянский Голливуд". Как россияне на украинские деньги "Ополченочку" снимали

Когда в аннексированном Россией Крыму летом 2014 года, следуя заветам Ленина о важности кинематографа, уже вовсю разворачивалась масштабная пропагандистская машина создания художественных фильмов с главной сюжетной линией – «Крым – наш», на Донбасс российские актеры приезжали только «пострелять укропов». Такая «культурная дипломатия» разносторонне использовалась Кремлем: российские телеканалы транслировали выдержки из таких «визитов», снимали «документальные» передачи и выдавали сюжеты в новостях.

Но в текущем году на оккупированном Россией Донбассе произошел «прорыв», и оболваненным кремлевской пропагандой населению преподнесли первый полнометражный «народный художественный фильм» – «Ополченочка». «Народным» этот «шедевр» не пойми какого кинематографа прозвали потому, что практически все «главные и второстепенные роли» в нем исполняют якобы простые граждане «молодых республик», которые без устали раскапывали в заброшенных штольнях шахт все новые и новые танки с российской «пропиской», но внезапно почувствовали в себе актерскую жилку.

Собственно, еще в начале 2018 года в Луганске «гулял» пресс-релиз, в котором черным по белому было написано: «Если ты актер или чувствуешь, что можешь стать актером, приходи на кастинг и заяви о себе…», «на кастинге будет предложено выбрать предполагаемую роль в соответствии с вашим образом».

Вся эта кинематографическая история привлекла внимание симпатизирующих Украине хакеров, которые смогли устроить взлом серверов, где хранились рабочие материалы проекта «Ополченочка» - кастинги, сметы, чеки, немонтированное видео и так далее.

Часть этого любопытного массива данных оказалась в распоряжении УНИАН. Анализируя его, можно не только банально пополнить список коллаборантов российских террористов, но и изучить быт и, отчасти, нравы целого сегмента обитателей ОРДЛО.

Актеры-претенденты на главные роли

Актеры-претенденты на роли второго плана

Кстати, на отдельных личностях, сыгравших главные роли, стоит остановиться подробнее. Условно их можно поделить на украинских коллаборантов, и российских актеров – той самой «российской богемы», которая из года в год делает большие глаза, удивляясь, почему же украинцы не ждут их в своих городах с гастролями и вообще – за что же украинцы их так не любят?

Актеры погорелого театра

Так, в «киношедевре» луганского разлива саму себя сыграла… Наталья Поклонская, больше известная отнюдь не как депутат госдумы РФ, а как крымская прокурор-няша. Как и в реальной жизни, эта «актриса» демонстрирует в кино полную оторванность от реальности, давая на пресс-конференции комментарий о ситуации на Донбассе.

Одну из ролей получил заслуженный и народный артист времен Союза, известный украинский актер театра и кино, в частности, культового «Пропала грамота», 75-летний художественный руководитель Луганского украинского музыкально-драматического театра Михаил Голубович. Большинство его прежних ролей – казаки и гетьманы, которые боролись за независимость Украины. Но в 2014-м году, наплевав на свое творческое наследие, Голубович отказался выезжать в мирную Украину и остался служить «ЛНР». Кстати, в отличие от Донецка, в Луганском театре продолжают показывать спектакли на украинском языке и после оккупации. Однако используется это явление для создания нужной «картинки» для российских телеканалов: мол, посмотрите, в «ЛНР» украинцев не притесняют…

Печально и то, что, уже в разгар оккупации, в 2015 году Голубович снялся в украинском фильме «Гетьман». Съемки проходили весной-летом 2014 года в самых что ни на есть бандеровских областях - Львовской и Киевской. Фильм был представлен на нескольких кинофестивалях – Одесском, Молодости, а также на Берлинском международном кинофестивале. Кроме того, картина выдвигалась на премию Национального союза кинематографистов Украины, а также на Шевченковскую премию.

Еще две роли в «Ополченочке» перепали актерам Луганского украинского музыкально-драматического театра, которым руководит Голубович, - Наталье Стародубцевой и Виталию Лясникову.

А вот режиссеру другого Луганского театра – русского драматического, вдове «боевого атамана» Павла Дремова Татьяне, которая в иррациональных поисках бандитской романтики переехала из российского Санкт-Петербурга на родину мужа – в Стаханов, роли не досталось. Конечно, Дремовой и так есть, чем заняться. По ее собственным словам, она, помимо режиссуры, работает еще программным директором в «Казачьей медиагруппе», а также пишет в газету «Казачий вестник» о православии и казачестве.

Но изначально предполагалось, что именно она сыграет ту самую «ополченочку». Не сложилось. Вместо роли «ополченочки», ей досталась другая почетная миссия – быть прототипом главной героини, командира танкового экипажа. Каким образом человек, который ни разу не участвовал в боевых действиях и видел «войну» только из окна джипа Павла Дремова, может стать прообразом женщины-танкиста – загадка.

Как «ополченочка» в Украину сбежала

Кстати, с реальным прототипом этой, потенциально оскароносной истории, случился знатный конфуз. Бывшая командир танкового экипажа «народной милиции ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») в начале текущего года сбежала из «ополчения» на подконтрольную Украине территорию. Более того, заявила, что готова сотрудничать с украинской властью и сдать спецслужбам Украины документы о причастности России к конфликту на Донбассе.

И хотя создатели «Ополченочки» утверждают, что к истории фильма Светлана Дрюк не имеет никакого отношения, факты говорят об обратном. Во-первых, в неофициальном ролике о фильме показывают в танке именно Светлану и ее экипаж. Кроме того, в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко она рассказывает, что автор идеи фильма и его генпродюсер, офицер «народной милиции ЛНР», руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум приезжал к ней, дабы показать трейлер кинокартины.

Во-вторых, еще один продюсер «Ополченочки», Владислав Плахута – косвенно подтвердил значимость Светланы, когда, после деталей спецоперации украинских спецслужб, рассказанных в украинских новостях, заявил, что, несмотря на побег танкистки, «прервать работу над фильмом, значит признать, что противоположная сторона добилась своей цели». Поэтому, мол, «украинская провокация будет иметь нулевую ценность», так как фильм будет доснят в любом случае.

И, в-третьих, побег Светланы поломал планы выхода этого «шедевра» на «большие экраны» - премьера планировалась, как это обычно бывает за поребриком, символичная, 9 мая…

Чем российский актер отличается от «зеленого человечка»?

Нельзя обойти вниманием и плеяду российских актеров, которые в своих фильмографиях скромно умалчивают о таком выдающемся событии в своей профессиональной карьере, как съемки в луганском киношедевре «Ополченочка».

Так, одну из главных ролей получила актриса московского Молодежного экспериментального театра (театр-мастерская Скорика) Наталия Колоскова.

Ее коллегу по танку сыграла еще одна россиянка, в «анамнезе» которой лишь год обучения в школе драмы Германа Сидакова (в нынешнем году девушка проходит в еще одной актерской школе Иванны Чаббак), Мария Перн.

Одно из «достижений» актрисы – для роли в «Ополченочке» она зачем-то (смеем предположить, для большей «драматичности») постриглась на лысо. Кстати, это мало помогло созданию достоверного образа, поскольку прототип роли Марии – вышеупомянутая Татьяна Дремова, а об ее «облысении» ничего не известно.

Московскому актеру театра и кино Анатолию Фалынскому достался образ «казачьего атамана», прототипом которого послужил давно почивший муж Татьяны Дремовой Павел Дремов. Интересно, насколько тщательно артист изучил биографию своего прототипа, а особенно детали его кончины…

Еще один «казачий атаман» в «Ополченочке» - не очень успешный московский актер Юрий Миронцев, которому, зачастую, перепадают эпизодические роли.

А вот «командира украинского батальона «Торнадо»» сыграл актер Московского независимого театра Вилен Бабичев. Роман Разум объяснил такой выбор тем, что это – «очень большой актер, он снимается в Голливуде» и согласился «участвовать в проекте по идейным соображениям». Мол, Бабичев родился в Полтаве и просто-таки «ненавидит хунту и всю эту нацистскую мразь». Действительно, почему бы такому ненавистнику не сыграть в «Ополченочке» главного «нациста»?..

А если брать во внимание идеологическую подоплеку и заявления, что согласие на участие в съемках российские актеры давали в том числе, руководствуясь «идейными соображениями», то возникает еще один вопрос: чем же российские служители Мельпомены отличаются от «зеленых человечков», которых Россия с завидным упорством отправляла «спасать» русский мир там, где их никто не ждал?..

Деньги и схемы

Отдельно стоит упомянуть о финансировании луганского «голливуда» по-русски. Несмотря на то, что карточки, на которые следовало передать деньги для съемок «первого художественного фильма о подвиге и отваге жителей Донбасса», появились в подписи под самым первым трейлером «Ополченочки» еще в 2017 году, отчитываться перед «донорами» продюсеры не спешат.

Авторы фильма отмечали, что спонсором появления кинокартины стала «Казачья медиагруппа» - та самая, в которой трудится Татьяна Дремова. Это, мол, соратники ее мужа, «атамана» Павлуши, постарались собрать деньги. С большой долей вероятности именно так «продюсером» стал руководитель «Казачьей медиагруппы», соавтор сценария «Ополченочки» Владислав Плахута.

Печально, что зарабатывать на это кино Плахута не брезговал как раз в мирной Украине, за счет финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему предприятий. К примеру, в схеме вывода средств в «ЛНР» было задействовано ООО «Восточные бизнес системы» (ВБС), основателем которого он является. По одному адресу с «ВБС» зарегистрировано также еще несколько компаний, в частности, ООО «Евро-ойл», ООО «Восточный портал», ООО «Восточная консалтинговая компания».

Сама же схема проста, как двери. Часть денег, которые аккумулируются на счетах компаний, официально «работающих» на территории Украины, тратится на приобретение дефицитных товаров, востребованных в оккупации. К примеру, покупается сельскохозяйственная техника и оборудование. Техника, через территорию РФ, транспортируется в «ЛНР», где продается по цене выше, чем на территории Украины. Полученная разница направляется на финансирование «Казачьей медиагруппы» и, как следствие, съемки «Ополченочки».

Или еще один пример – предприятия ООО «Восточные бизнес системы» и ООО «Восточный портал» вполне легально сдают в аренду на территории Украины железнодорожные вагоны, а также продают их на металлолом (чермет). Кроме того, в первом случае, для уменьшения налоговых отчислений, фирмой заключаются фиктивные договора для увеличения расходов связанных с ремонтом вагонов, их промывки и подачи. Как результат, компании получают неучтенные средства, которые можно безопасно использовать для финансирования любых «проектов» в «ЛНР».

Еще одна возможность «заработка» террористов в Украине и того проще. Часть денег просто обналичиваются на подконтрольных Украине территориях через фиктивные предприятия (под видом исполнения сделок и договоров). После этого в денежном эквиваленте перевозится «курьерами» транзитом через РФ в «ЛНР»…

Подробности этих схем детально описаны в прошлогоднем постановлении Шевченковского суда Киевав деле по одному из эпизодов заработка луганских фирм на благо «ЛНР».

Достоверно неизвестно, финансировалась ли низкопробная луганская пропаганда из госбюджета РФ. В свое время на аналогичные «Ополченочке» проекты в Крыму Кремль не жалел ни денег, ни российских актеров. Учитывая, что в «Ополченочке» тоже немало русских артистов, нельзя исключать, что в этот раз тоже не обошлось без российских финансовых вливаний.

О денежных аппетитах луганских «Феллини» можно судить по выдержке из сметы, которую получил в распоряжение УНИАН.

К примеру, за десять съемочных дней с 10 до 20 июля прошлого года, продюсеры «Ополченочки» потратили немногим меньше 164 тыс рублей (около 62,5 тыс гривен). Одна из статей расходов – зарплата актерам, в том числе, массовке. Вне зависимости от того, известный ли это артист, играющий первую скрипку в кинокартине, или бабушка из соседнего подъезда, которой нужно молча посидеть пару часов на лавке, мимо которой пролетит «мина», оплата происходила ежедневно. Правда, цены разные. Даже у массовки. Так, если один день кому-то из них платили по 266 рублей (83 гривны) каждому, то в другой день оплата уже составляла 300 рублей (110 гривен) каждому. Зачастую, из записей можно сделать вывод, что, чем больше человек было задействовано в массовке, тем меньше денег получал каждый из них. Актеры, играющие эпизодические роли, зарабатывали в день от 400 до 650 рублей (150-240 грн).

В то же время, только доставка на съемочную площадку актеров, играющих главные роли, могла стоить столько же.

Любопытно, но относительно самых крупных сумм расходов в смете кинопродюсеров не уточняется, на что они были потрачены. К примеру, 18 июля 30 тыс рублей (чуть больше 11 тыс гривен) – «выдача наличных Шевченко Диме». Или 20 июля - 90 тыс рублей (около 33 тыс гривен) – это «выдача наличных Роме». Можно лишь предположить, что речь идет о генпродюсере «Ополченочки» Романе Разуме…

Хочется верить, что после этой публикации Служба безопасности Украины и другие компетентные органы заинтересуются и российскими актерами, принявшими участие в создании киношедевра «ЛНР», и тем фактом, что люди, вроде продюсера «Ополченочки» Владислава Плахуты, через подконтрольные ему компании, продолжают спокойно зарабатывать в Украине. А чтобы изложенная нами информация точно была замечена, УНИАН отправил в СБУ соответствующий запрос.

УНИАН