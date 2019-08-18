Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции украинских подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку от Пищевика, вблизи Водяного, Лебединского и Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского и вблизи Луганского.

Потерь среди личного состава ОС нет, добавили в штабе.