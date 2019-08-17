Прокуратура заочно сообщила о подозрении итальянцу, который воевал за боевиков на Донбассе

В начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований.

Прокуратура Донецкой области согласовала заочное сообщение о подозрении 27-летнему гражданину Италии, представителю зарубежных СМИ, который с оружием в руках воевал на Донбассе против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе досудебного расследования установлено, что начале 2015 года мужчина прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований.

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По данным следствия, исполняя обязанности военного журналиста "средств массовой информации" террористической организации "ДНР", действуя вопреки международному праву по ведению журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий, подозреваемый неоднократно совершал выезды в пгт Гольмовский в военной форме боевиков "ДНР" с автоматом Калашникова и пистолетом марки "ПМ".

Иностранцу инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН сообщал, что приговор о заключении до 13 лет бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне контролируемых Россией боевиков "ДНР", вступил в силу.