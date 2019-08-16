Что происходит на Донбассе: оккупанты прибегли к огневым провокациям

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В течение суток боевики на Донбассе уже 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в заметке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды – неподалеку от Лебединского с направления Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды - вблизи Водяного с направлений Ужовки и Азова - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины".