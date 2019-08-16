На Львовщине трагически погиб участник Революции Достоинства и войны на Донбассе

Владимир Винярский вследствие войны имел инвалидность І группы.

Во Львовской области трагически погиб участник Революции Достоинства и войны на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

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«16 августа 2019 года в результате ДТП трагически погиб участник боевых действий на Востоке Украины Винярский Владимир Иванович», - говорится в сообщении.

Владимир родился 20 августа 1990 года в селе Миженец Старосамборского района Львовской области. Учился в университете «Львовская политехника» на факультете «Геодезия». Принимал активное участие в Революции Достоинства.

14 марта 2014 года поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции. В 2014 году в Старобельске на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение.

Винярский вследствие войны имел инвалидность І группы. У Владимира остались родители и сестра.