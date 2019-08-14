Российский наблюдатель ОБСЕ, который в сети желал «смерти украинцам», уехал из Украины

Россиянин постил в социальных сетях пожелания смерти украинцам и прославлял террористов "ДНР" и "ЛНР".

Российский наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Николай Алексеев, который в социальных сетях желал "смерти украинцам" и выражал поддержку боевикам "ДНР/ЛНР", покинул территорию Украины.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, Специальная мониторинговая миссия осуществляет свою деятельность на территории Украины в рамках меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о размещении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2014 года.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 5 меморандума «Привилегии и иммунитеты миссии и ее персонала», миссия и ее члены, которые являются должностными лицами ОБСЕ, пользуются на территории Украины таким же статусом, правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются правительством (Украины) дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам, аккредитованным в Украине, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Глава миссии пользуется привилегиями и иммунитетами, исключениями и льготами, предоставляемыми послам, которые являются главами представительств", - заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что согласно пункту 2 статьи 8 меморандума «Визы и дипломатические карточки и номерные знаки», правительство Украины выдает дипломатические карточки для всех членов миссии, которые являются должностными лицами ОБСЕ.

"Дипломатическая карта Н. Алексееву была выдана на основании официального обращения (вербальная нота миссии от 3 мая 2019 года). Одновременно сообщаем, что МИД Украины был поднят вопрос относительно дерзкой антиукраинской риторики Н. Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой Миссии были приняты соответствующие меры, и Н. Алексеев покинул территорию Украины", - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в сюжете ТСН речь шла о том, что представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Алексеев постит в социальных сетях пожелания смерти украинцам и прославляет террористов "ДНР" и "ЛНР". Эти сообщения сейчас скрыты, однако они остались на скриншотах журналистов.

Позже Алексеев убрал из соцсетей указание своей должности и ограничил доступ к информации. А после запросов ТСН его страница вообще стала недоступной. Тем не менее, журналисты получили документальное подтверждение статуса этого человека - дипломатическая карточка, выданная МИД в мае текущего года.

Военные эксперты говорят, что Алексеев такой не первый: "Почти все россияне, которые участвуют в работе международных организаций, а это, прежде всего, представительство ООН в Украине, ОБСЕ - это люди, которые выполняют задачи российских спецслужб. Они участвуют в информационных специальных операциях против Украины, дискредитации".

13 августа В СММ ОБСЕ приняли меры к российского наблюдателя, который в соцсетях желал "смерти украинцам", но не уточнили, о каких именно мерах идет речь.