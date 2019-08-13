В ОБСЕ приняли меры к российскому наблюдателю, желавшему в сети "смерти украинцам"

В Специальной мониторинговой миссии не уточнили, о каких именно мерах идет речь.

УНИАН. В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли меры к наблюдателю - гражданину Российской Федерации Николаю Алексееву, который в социальных сетях желал «смерти украинцам».

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе СММ.

«Относительно заявлений одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры», - заявили в СММ.

В то же время в СММ не уточнили, о каких именно мерах идет речь.

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9 августа в сюжете ТСН говорилось о том, что представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Алексеев постит в социальных сетях пожелания смерти украинцам и прославляет террористов «ДНР» и «ЛНР». Эти сообщения на сегодняшний день скрыты, однако они остались на скриншотах журналистов.

Позже Алексеев убрал из соцсетей указания на свой пост и ограничил доступ к информации. А после запросов ТСН его страница вообще стала недоступной. Тем не менее, журналисты получили документальное подтверждение статуса этого человека - дипломатическая карточка, выданная МИД в мае текущего года.

Военные эксперты говорят, что Алексеев такой не первый: «Почти все россияне, которые участвуют в работе международных организаций, а это, прежде всего, представительство ООН в Украине, ОБСЕ - это люди, которые выполняют задачи российских спецслужб. Они участвуют в информационных специальных операциях против Украины, дискредитации».