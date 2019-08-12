"Ответочка может до Ростова дойти": экс-спикер Генштаба ответил на фейк "ДНР" о "прорыве обороны ВСУ"

Экс-спикер Генштаба назвал фейк провокацией с целью узнать о планах сил ООС.

Заявление "пресс-службы народной милиции "ДНР" о якобы успешном наступлении на Украину сделано с целью спровоцировать украинских военных спикеров выдать планы Украины.

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Но провести такое наступление практически нереально. Об этом в комментарии «Обозревателю» сказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.

Говоря о наступлении по линии Кривой Рог – Кременчуг – Полтава – Киев, он заметил: "что-то подобное сделать практически нереально, потому что сегодня украинская армия – одна из самых боеспособных в Европе. Потому что мы ведем реальную войну. А полоса у нас многоэшелонированная".

"И сделать это за какой-то вечер, день или неделю – это очень тяжело. Я не скажу, что нереально, потому что в мире реально все. Но это из сферы фантастики", – подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, почему террористы делают подобные заявления, Волошин предположил: "Они хотят услышать комментарии, что мы на это скажем. Они провоцируют нас, чтобы выведать наши планы. Так вот, пусть знают, что у нас многоэшелонированная оборона, а армия умеет и может воевать".

"А вот ответочка, которая пойдет туда, возможно, и до Ростова дойдет", – пообещал он.

Ранее одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что "республика" якобы прорвала оборону ВСУ на Донбассе и уже к вечеру 11 августа будет в Киеве.