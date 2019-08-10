Боевики на Донбассе продолжают стрелять по украинским позициям

Оккупанты продолжают нарушать Минские соглашения.

В течение суток, 9 августа, на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Угрупування обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Оккупанты вели прицельный огонь в полосе "Восток":

вблизи Лебединского – из стрелкового оружия;

вблизи Верхньоторецкого – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

неподалеку Золотого-4 – из крупнокалиберного пулемета;

вблизи Орехового – с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 21 июля между украинскими военными и боевиками, которых поддерживает Россия, объявлено устойчивое "хлебное" перемирие, о чем было договорено на переговорах в Минске. Этот режим будет действовать вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях. Он предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

Утром 21 июля в районе города Счастье Луганской области в результате взрыва неизвестного устройства погибли двое военных и получили ранения еще двое.

6 августа вблизи Павлополя Донецкой области четыре военнослужащие ВСУ погибли в результате обстрела боевиками "ДНР". Президент Зеленский провел совещание 7 августа при участии начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака и секретаря СНБО Александра Данилюка.

Он позвонил президенту РФ, чтобы тот повлиял на ту сторону, чтобы они прекратили убийство украинцев. Кроме этого, вторым вопросом была необходимость разминирования территорий.

"Нам нужно сократить сроки строительства моста в Станице Луганской", - сказал он. Также президенты обсудили освобождение пленных.