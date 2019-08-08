В штабе рассказали о текущей ситуации на Донбассе: оккупанты продолжают нарушать режим тишины

Оккупанты обстреливали украинских защитников из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе в нарушении режима прекращения огня пять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиций Объединенных сил вблизи Богдановки с направления Петровского из противотанкового гранатомета, дважды неподалеку от Водяного с направлений населенных пунктов Пикузы и Ужовка из стрелкового оружия, около Новотроицкого с направления Докучаевска из крупнокалиберного пулемета и вблизи Верхнеторецкого с направления Васильевки из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.