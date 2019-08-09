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Оккупанты сегодня стреляли по силам ООС на Луганщине и Приазовье

19:55, 09 августа 2019
Война
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REUTERS

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил вблизи Лебединского со стороны Ужевки – из стрелкового оружия.

Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - противник совершил обстрел позиций ОС в районе Золотого-4 с направления Золотого-5 из крупнокалиберного пулемета.

"Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационным действиям противника", - подчеркнули в штабе.

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Теги: #Донбасс#оккупанты