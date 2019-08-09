Оккупанты в течение часа обстреливали украинских военных в районе Лебединского

Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Российские оккупанты в течение часа обстреливали военных Вооруженных сил Украины в районе Лебединского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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«С начала текущих суток сегодня, 9 августа, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел на поражение», - сказал Гуцуляк.

В частности, после полуночи, с направления от оккупированной Ужовки враг вел огонь из стрелкового оружия в течение почти часа по украинским защитникам Лебединского.

«Согласно имеющейся информации, потерь в результате вражеского обстрела среди наших украинских героев нет», - отметил пресс-секретарь.

Также он сказал, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины".