Боевики в минувшие сутки вновь обстреливали позиции ООС

Потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС, обнародованной в Facebook.

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Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» террористы осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности ОТГ «Север» - шесть.

За прошедшие сутки потерь среди украинских бойцов не было.

С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности ОТГ «Восток».

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.