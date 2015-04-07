За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, двое ранены - штаб
13:34, 07 апреля 2015Война
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Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий в схватках с террористами погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения», - отметил Лысенко.
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