За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, двое ранены - штаб

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий в схватках с террористами погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения», - отметил Лысенко.