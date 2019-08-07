В СБУ объяснили, почему не задержали наглых представителей ОРЛО возле Станицы Луганской

В ведомстве называют ситуацию «продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов».

В Службе безопасности Украины объяснили, почему не задержали представителей ОРЛО Владислава Дейнего и Ольгу Кобцеву, которые 6 августа зашли на подконтрольную территорию Украины и оскорбляли председателя Станично-Луганской РГА Юрия Золкина.

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Как сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, «появление вблизи КПВВ «Станица Луганская» «парламентариев» квазиреспубликы «ЛНР» является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов».

«Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия», - говорится сообщении.

В СБУ расследуют уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

«Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом», - отметили в ведомстве.

Как известно, Владислав Дейнего и Ольга Кобцева являются представителями боевиков на переговорах в Минске. 6 августа они через разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской перешли на подконтрольную Украине территорию и заявили, что Станица Луганская и Счастье - «их».

При этом, как видно из сюжета «5-го канала», председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Золкин начал выяснять, на каких основаниях эти два человека пришли со значками «фейковых республики» на территорию Украины. Кобцева начала в ответ ему хамить.

Обращаясь к Дейнего, она сказала о Золкине: «Чего ты с ним разговариваешь? У него же нет полномочий».

По словам председателя РГА, это была уже вторая попытка со стороны Дейнего пересечь линию разграничения. Первая была на прошлой неделе. Сепаратист объяснил этот "визит" тем, что якобы встречал представителей ООН.