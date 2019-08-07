ВСУ понесли значительные потери на Донбассе: названы имена погибших морпехов

Военно-морские силы ВСУ выражают соболезнования близким и родным погибших.

Стали известны имена морских пехотинцев, погибших в результате обстрела боевиков 6 августа на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook. "Вследствие циничного нарушения режима тишины и коварного обстрела в районе выполнения задач военнослужащие одного из подразделений морской пехоты старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., солдат Шандра С. И., матрос Курдов В. М. получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 августа представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».