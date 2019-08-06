Волкер отреагировал на убийство оккупантами на Донбассе четырех украинских военных

Спецпредставитель США отметил, что украинские военные погибли от российских сил на фоне усилий украинского президента Владимира Зеленского добиться мира на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что крайне разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.

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Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат возглавляемыми россиянами силами", - подчеркнул Волкер.

В этой связи спецпредставитель США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов сегодня, 6 августа, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.