Волкер отреагировал на убийство оккупантами на Донбассе четырех украинских военных
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что крайне разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.
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Об этом он написал в микроблоге Twitter.
"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат возглавляемыми россиянами силами", - подчеркнул Волкер.
В этой связи спецпредставитель США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".
Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов сегодня, 6 августа, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.