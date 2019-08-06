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Волкер отреагировал на убийство оккупантами на Донбассе четырех украинских военных

19:53, 06 августа 2019
Война
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Курт Волкер / REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что крайне разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.

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Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат возглавляемыми россиянами силами", - подчеркнул Волкер.

В этой связи спецпредставитель США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов сегодня, 6 августа, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Теги: #Донбасс#Курт Волкер