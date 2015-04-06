За сутки на Донбассе погибли шесть украинских военных - штаб АТО

За сутки в зоне АТО погибли шесть украинских военных: четверо - в ходе боевых действий и еще двое подорвались на фугасе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибли четверо украинских военных.

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Кроме того, сказал Лысенко, в районе Широкино результате нарушения правил безопасности дорожного движения на мине подорвался внедорожник Вооруженных сил, двое украинских военных погибли, один был ранен.

«Призываем всех местных жителей строго соблюдать правила перемещения в зоне АТО, и выбирать только безопасные маршруты», - подчеркнул Лысенко.