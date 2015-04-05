Стали известны имена военных, погибших на мосту под Счастьем
14:34, 05 апреля 2015Война
5600
В МВД заявили, что грузовик под Счастьем взорвался в результате выстрела в него управляемого реактивного снаряда.
REUTERS
В Антитеррористическом центре сообщили, что в грузовик выстрелили из противотанковой ракеты, сообщает ZN.
Также в АТЦ обнародовали имена погибших. Военные были из города Чугуева Харьковской области: Олег Ковбаса, Алексей Федорченко, Владислав Блинов и Гуров Сергей.
Читайте такжеВ МВД подтвердили гибель четырех военных на Луганщине: в грузовик выстрелили из "ПТУР"
При этом накануне еще трое украинских военных погибли, подорвавшись на мине близ Авдеевки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter