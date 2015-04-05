Стали известны имена военных, погибших на мосту под Счастьем

14:34, 05 апреля 2015
Война
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В МВД заявили, что грузовик под Счастьем взорвался в результате выстрела в него управляемого реактивного снаряда. 

REUTERS

В Антитеррористическом центре сообщили, что в грузовик выстрелили из противотанковой ракеты, сообщает ZN.

Также в АТЦ обнародовали имена погибших. Военные были из города Чугуева Харьковской области: Олег Ковбаса, Алексей Федорченко, Владислав Блинов и Гуров Сергей.  

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При этом накануне еще трое украинских военных погибли, подорвавшись на мине близ Авдеевки. 

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